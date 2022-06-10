Даниил Медведев рассказал, кем хотел бы стать после ухода из тенниса

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев признался, что хотел бы стать автогонщиком, после того как уйдёт из тенниса.

«Я хотел бы стать гонщиком. Конечно, в Формуле-1 мне уже не удастся посревноваться, но я видел, как некоторые другие спортсмены или актёры выступают в автоспорте. Пусть даже на любительском уровне. Кажется, этот вариант возможен для меня по окончании карьеры», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

Напомним, в ближайший понедельник, 13 июня, Даниил Медведев вернётся на первое место в рейтинге ATP. Об этом стало известно на минувшей неделе, после того, как Александр Зверев из-за травмы не смог продолжить матч с Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос». Ранее в этом году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.

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Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: