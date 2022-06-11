Медведев обыграл Маннарино и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе
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Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел 1/2 финала травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале вторая ракетка мира Медведев в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.
В финале соревнований Медведев встретится с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. Ранее 205-я ракетка мира сенсационно обыграл в полуфинале турнира канадца Феликса Оже-Альяссима.
Хертогенбосх (м). 1/2 финала
11 июня 2022, суббота. 18:00 МСК
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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70
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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