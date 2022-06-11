Янчук: хорошая победа Медведева! Жалко, что он не выступит на Уимблдоне

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале вторая ракетка мира Медведев обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.



«Хороший матч и хорошая победа! Можно рассматривать такой результат как проверку универсальности Медведева. Игра на траве требует ловкости и повышенной быстроты передвижений. Очень хороший признак.



Результат даёт основания полагать, что Даниил обретает себя, возвращает былую форму, становится более универсальным игроком. Раньше он больше показывал себя на твёрдом покрытии. Лучшие результаты у него были именно там. Последние результаты внушают надежду, что он может играть на траве. Жалко, что на Уимблдоне он не выступит. Хорошо, что он справляется с этим и обретает себя. Будем следить и надеяться, что Даниил прибавит ещё», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме Медведев обыграл Маннарино и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе