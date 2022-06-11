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Тарпищев: вряд ли Уимблдон поменяет своё решение. Великобритания — консервативная страна

Тарпищев: вряд ли Уимблдон поменяет своё решение. Великобритания — консервативная страна
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что не рассчитывает на изменение ситуации с отстранением россиян от Уимблдона. Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на турнире.

«Вряд ли организаторы Уимблдона поменяют своё решение. Великобритания – консервативная страна в теннисе. Я не помню, чтобы у англичан были случаи, когда кто-то повлиял на них и они поменяли своё решение, которое взвешенно приняли», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

ATP и WTA решили лишить Уимблдон рейтинговых очков, посчитав подобные ограничения со стороны организаторов дискриминацией. Некоторые теннисисты уже заявили, что могут отказаться от участия в этом турнире.

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