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Тарпищев оценил выход Медведева в финал турнира ATP-250 в Нидерландах

Тарпищев оценил выход Медведева в финал турнира ATP-250 в Нидерландах
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале Медведев обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.

«Задача Медведева сейчас – наигрывать матчи, этим он занимается. Даниил нормально себя показывает, нервная система в порядке. Длинные розыгрыши выдерживает, заднюю линию держит. Результат в данном случае вторичен, а трава сейчас вообще никакой не показатель.

Почему? Она стала медленной. Лет 20 назад тот, кто играл сзади, никогда ничего не выигрывал, а сейчас спокойно вообще играют.

С такой игрой, как у Даниила, на траве можно проиграть, а на земле выиграть. Трава съедает многие достоинства», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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