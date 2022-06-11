Тарпищев оценил выход Медведева в финал турнира ATP-250 в Нидерландах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале Медведев обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.
«Задача Медведева сейчас – наигрывать матчи, этим он занимается. Даниил нормально себя показывает, нервная система в порядке. Длинные розыгрыши выдерживает, заднюю линию держит. Результат в данном случае вторичен, а трава сейчас вообще никакой не показатель.
Почему? Она стала медленной. Лет 20 назад тот, кто играл сзади, никогда ничего не выигрывал, а сейчас спокойно вообще играют.
С такой игрой, как у Даниила, на траве можно проиграть, а на земле выиграть. Трава съедает многие достоинства», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 июня 2022
-
22:12
-
21:58
-
21:46
-
21:26
-
21:06
-
20:36
-
20:24
-
19:56
-
19:19
-
19:13
-
18:41
-
18:25
-
17:48
-
17:27
-
17:09
-
16:22
-
16:05
-
15:30
-
15:16
-
15:01
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
12:51
-
12:34
-
12:07
-
10:10
-
09:31
-
04:57
- 10 июня 2022
-
23:37
-
23:03
-
21:48
-
20:54