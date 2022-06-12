Александрова завоевала титул в Хертогенбосхе, обыграв шестую ракетку мира Соболенко

30-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Для россиянки это второй титул в карьере на уровне WTA, первый она завоевала в 2020 году.
В финале соревнований Александрова (7) обыграла шестую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:0. Отметим, что в первом сете Екатерина проигрывала 2:4 по геймам.
Встреча продлилась 1 час 18 минут. Александрова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко — три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
По ходу турнира Александрова обыграла украинок Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину, американку Кэти Макнели (Q) и соотечественницу Веронику Кудерметову (6).
Призовой фонд соревнований составил € 203 024. За победу Александрова получит более € 26 тыс. и 280 рейтинговых очков.
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
- 12 июня 2022
-
15:07
-
14:25
-
14:17
-
12:39
-
11:00
-
10:28
-
10:21
-
09:55
-
09:43
-
02:59
-
00:25
-
00:12
- 11 июня 2022
-
23:38
-
23:30
-
22:12
-
21:58
-
21:46
-
21:26
-
21:06
-
20:36
-
20:24
-
19:56
-
19:19
-
19:13
-
18:41
-
18:25
-
17:48
-
17:27
-
17:09
-
16:22
-
16:05
-
15:30
-
15:16
-
15:01
-
14:28