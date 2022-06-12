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Александрова завоевала титул в Хертогенбосхе, обыграв шестую ракетку мира Соболенко

Александрова завоевала титул в Хертогенбосхе, обыграв шестую ракетку мира Соболенко
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30-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Для россиянки это второй титул в карьере на уровне WTA, первый она завоевала в 2020 году.

В финале соревнований Александрова (7) обыграла шестую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:0. Отметим, что в первом сете Екатерина проигрывала 2:4 по геймам.

Встреча продлилась 1 час 18 минут. Александрова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко — три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

По ходу турнира Александрова обыграла украинок Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину, американку Кэти Макнели (Q) и соотечественницу Веронику Кудерметову (6).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. За победу Александрова получит более € 26 тыс. и 280 рейтинговых очков.

Хертогенбосх (ж). Финал
12 июня 2022, воскресенье. 13:05 МСК
Арина Соболенко
6
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0  
7 		6  
         
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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