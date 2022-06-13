Андрей Рублёв остался впереди Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. В первой десятке не произошло изменений. Россиянин Андрей Рублёв остался на шестом месте, его соотечественник Даниил Медведев, вновь ставший первой ракеткой мира, — на восьмом. Возглавляет список, как и прежде, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.
Карен Хачанов поднялся с 25-го на 24-е место.
Чемпионская гонка ATP. 13 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3715.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2275.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2230.
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 1810…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 900…
56 (53). Аслан Карацев (Россия) — 515.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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