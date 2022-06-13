Ник Кирьос выбрал лучшего между Федерером, Надалем и Джоковичем

65-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кого считает лучшим из представителей «Большой тройки», куда принято включать швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Кирьос выбрал Надаля, который опережает Федерера и Джоковича по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, лучшим является Рафаэль Надаль. Он 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема», а Джокович и Федерер — по 20», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

Напомним, 40-летний Роджер Федерер опустился на самое низкое место в рейтинге ATP с 2000 года. Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу.

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