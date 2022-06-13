Берреттини: как бы хорошо я ни играл на траве, всё равно упаду в рейтинге. Несправедливо

10-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини критически высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к турниру россиян и белорусов.

Берреттини – прошлогодний финалист Уимблдона, он не сможет защитить 1200 очков. В матче за титул Маттео со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу. Ранее Маттео завоевал титул на травяном турнире в Штутгарте (Германия).

«В моём конкретном случае всё очень сложно, потому что в прошлом году я хорошо играл на траве, а теперь не имеет значения, как хорошо я буду играть в этом, я всё равно упаду в рейтинге, думаю, это не совсем справедливо. Но я понимаю, что ситуация сложная.

Я бы хотел, чтобы процедура обсуждения этого вопроса и принятия решения была иной, возможно, они должны были обсудить это с игроками. Никто с нами не связывался, не спрашивал нашего мнения по этому поводу, думаю, это должно работать не так.

Мы должны избегать подобных ситуаций, поскольку это одно из самых важных решений, принятых ATP за последние 20 лет, которые я помню. Я бы хотел, чтобы это было сделано по-другому», — приводит слова Берреттини Tennis 365.