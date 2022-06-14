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Евгений Кафельников высказался о том, что Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира

Евгений Кафельников высказался о том, что Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников высказался о возвращении чемпиона US Open – 2021, соотечественника Даниила Медведева на первую строчку рейтинга ATP.

«Насколько долго Даниил продержится на первом месте, зависит от него самого, от его результатов. Не думаю, что мотивация будет для него важнейшим фактором. С мотивацией у него проблем нет. Он знает, что ему нужно работать, и знает, чего хочет.

Жёсткое слово, которое Уимблдон сказал в отношении российских и белорусских теннисистов, накладывает свой отпечаток. Там можно было удачно сыграть, но турнир пройдёт без россиян и белорусов», — приводит слова Кафельникова Metaratings.

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