Янник Синнер высказался об отказе продолжить матч с Андреем Рублёвым на «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Напомним, в мае Синнер дошёл до четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. Итальянский спортсмен из-за травмы колена снялся в третьем сете матча с россиянином Андреем Рублёвым, который прошёл в четвертьфинал.
«Всем привет, прошу прощения, что меня какое-то время не было здесь. Меня очень расстроило, что я вынужден был сняться с «Ролан Гаррос». Но я хотел бы сообщить, что моё колено чувствует себя лучше.
Сейчас мы с командой готовимся к турниру в Истбурне. С нетерпением ожидаю начала травяного сезона», — написал Синнер.
Турнир в Истбурне (Великобритания) пройдёт с 20 по 25 июня.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
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