Тарпищев: решение Ассоциации тенниса США допустить россиян до US Open вызывает уважение

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022.

«Логичное и справедливое решение. Это показало, что спорт вне политики и позиция ATP неизменна, потому что они поддержали наших ребят. Это положительный фактор, и наши ведущие спортсмены будут играть наравне со всеми. Данное решение Ассоциации тенниса США вызывает уважение», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Турнир «Большого шлема» на хардовом покрытии пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.