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Тарпищев: решение Ассоциации тенниса США допустить россиян до US Open вызывает уважение

Тарпищев: решение Ассоциации тенниса США допустить россиян до US Open вызывает уважение
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022.

«Логичное и справедливое решение. Это показало, что спорт вне политики и позиция ATP неизменна, потому что они поддержали наших ребят. Это положительный фактор, и наши ведущие спортсмены будут играть наравне со всеми. Данное решение Ассоциации тенниса США вызывает уважение», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Турнир «Большого шлема» на хардовом покрытии пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.

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