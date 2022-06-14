Чесноков — о решении допустить россиян до US Open: американцы показали, что умнее англичан

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022.

«Конечно, данным решением американцы показали, что они умнее англичан. Достаточно вспомнить, как Абрамович кормил весь английский футбол, развивал всю Англию, и что он получил? Пинок под зад. Скорее всего, решение о недопуске белорусских и российских теннисистов на Уимблдон принимали не организаторы, а королевская семья. Сами англичане над ними смеются, создают анекдоты, потому что они выжили из ума. Учитывая политические отношения между США и Россией, американцы оказались более гибкими в плане спорта», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.