Павлюченкова – о компьютерных играх: у женщин непопулярны, у мужчин Медведев часто играет

Олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась об отношении игроков профессионального тура к компьютерным играм.

«За технологиями – будущее. Меня вообще интригует и интересует всё новое, поэтому я с радостью пробую новые форматы. В женском туре, как мне кажется, компьютерные игры не популярны совсем. В мужском – я знаю, что Даня Медведев играет очень часто и много, некоторые иностранные ребята даже ездят на соревнования с приставками особенно, когда была пандемия. Стала обращать внимание, что на турнирах часто устанавливают зоны с приставками, например, в Индиан-Уэллсе стоят даже автосимуляторы – кресла с рулём. На Australian Open тоже была специальная зона, мы думали с братом Александром и с Андреем Рублёвым «зарубиться» в какие-то игры», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба международного турнира по 15-ти гибридным дисциплинам, который пройдёт в феврале 2024 года, «Игры Будущего».