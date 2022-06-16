Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич и не вышла в четвертьфинал в Берлине
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Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в матче второго круга травяного турнира в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Бенчич обыграла Калинскую со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Калинская сделала лишь один эйс и допустила три двойные ошибки. Российская спортсменка использовала два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). Что касается Бенчич, то у неё четыре подачи навылет и три двойные ошибки. Она реализовала три брейк-пойнта из 11 (27%).
В четвертьфинале турнира в Берлине Бенчич сыграет либо с Людмилой Самсоновой, либо с Вероникой Кудерметовой (обе — Россия).
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