Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич и не вышла в четвертьфинал в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в матче второго круга травяного турнира в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Бенчич обыграла Калинскую со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Калинская сделала лишь один эйс и допустила три двойные ошибки. Российская спортсменка использовала два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). Что касается Бенчич, то у неё четыре подачи навылет и три двойные ошибки. Она реализовала три брейк-пойнта из 11 (27%).

В четвертьфинале турнира в Берлине Бенчич сыграет либо с Людмилой Самсоновой, либо с Вероникой Кудерметовой (обе — Россия).