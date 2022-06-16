Отте стал соперником Хачанова в четвертьфинале турнира в Галле

Немецкий теннисист Оскар Отте вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга Отте одержал волевую победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили со счётом 4:6, 6:0, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Отте 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Басилашвили подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

28-летний Отте, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, и 25-я ракетка мира 30-летний Басилашвили впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира в Галле Отте сыграет с восьмой ракеткой соревнований – россиянином Кареном Хачановым.