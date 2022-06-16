Отте стал соперником Хачанова в четвертьфинале турнира в Галле
Поделиться
Немецкий теннисист Оскар Отте вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга Отте одержал волевую победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили со счётом 4:6, 6:0, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Отте 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Басилашвили подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
28-летний Отте, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, и 25-я ракетка мира 30-летний Басилашвили впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в полуфинал турнира в Галле Отте сыграет с восьмой ракеткой соревнований – россиянином Кареном Хачановым.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
17:44
-
16:08
-
15:54
-
15:46
-
14:53
-
13:14
-
10:01
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
03:18
-
00:45
- 15 июня 2022
-
23:58
-
23:18
-
22:06
-
21:57
-
20:44
-
20:07
-
18:49
-
18:13
-
17:29
-
17:22
-
17:09
-
16:43
-
16:20
-
15:48
-
15:44
-
15:34
-
15:34
-
15:04
-
15:01
-
14:41
Партнерский контент