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Отте стал соперником Хачанова в четвертьфинале турнира в Галле

Отте стал соперником Хачанова в четвертьфинале турнира в Галле
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Немецкий теннисист Оскар Отте вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга Отте одержал волевую победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили со счётом 4:6, 6:0, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Отте 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Басилашвили подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

28-летний Отте, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, и 25-я ракетка мира 30-летний Басилашвили впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира в Галле Отте сыграет с восьмой ракеткой соревнований – россиянином Кареном Хачановым.

Галле. 2-й круг
16 июня 2022, четверг. 15:10 МСК
Николоз Басилашвили
25
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 6 3
4 		6 7 7
         
Оскар Отте
51
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Комментарии
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