Тарпищев: когда Медведев проигрывает, все считают — это трагедия. Никакой трагедии нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о недавнем поражении первой ракетки мира Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе от 205-й ракетки мира представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена со счётом 4:6, 1:6.
«Когда Медведев проигрывает, все считают, что это трагедия. Трагедии никакой нет. Это не основные соревнования. Люди готовятся к более главным. Должна же быть объективность», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На текущей неделе Медведев уже дошёл до четвертьфинала турнира в Галле, где встретится с победителем матча между представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, начавшим соревнования с квалификации, и седьмым сеяным — испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Отметим, что ранее на турнире Даниил вторую неделю кряду обыграл белоруса Илью Ивашко.
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