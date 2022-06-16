Тарпищев: когда Медведев проигрывает, все считают — это трагедия. Никакой трагедии нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о недавнем поражении первой ракетки мира Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе от 205-й ракетки мира представителя Нидерландов Тима ван Рейтховена со счётом 4:6, 1:6.

«Когда Медведев проигрывает, все считают, что это трагедия. Трагедии никакой нет. Это не основные соревнования. Люди готовятся к более главным. Должна же быть объективность», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На текущей неделе Медведев уже дошёл до четвертьфинала турнира в Галле, где встретится с победителем матча между представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, начавшим соревнования с квалификации, и седьмым сеяным — испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Отметим, что ранее на турнире Даниил вторую неделю кряду обыграл белоруса Илью Ивашко.