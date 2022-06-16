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Баутиста-Агут стал соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Галле

Баутиста-Агут стал соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Галле
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Галле (Германия) и стал следующим соперником первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. В матче второго круга седьмой сеяный Баутиста-Агут одержал волевую победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, начавшим соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Баутиста-Агут дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Грикспор подал 16 эйсов, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Ранее 25-летний Грикспор, занимающий 61-е место в рейтинге АТР, и 20-я ракетка мира 34-летний Баутиста-Агут в официальных матчах не встречались.

За выход в полуфинал турнира в Галле Баутиста-Агут сыграет с Медведевым.

Галле. 2-й круг
16 июня 2022, четверг. 19:20 МСК
Таллон Грикспор
61
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 2
6 6 		6 6
         
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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