Чесноков: Медведев обыграл Агута, кого никогда не обыгрывал. Молодец!

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Галле.

В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4. Ранее испанец трижды был сильнее Медведева.

«Если взять первый сет: 2:1 и 15:40. При 15:40 Даня начинал играть колоссальным давлением и агрессией. Он концентрировался и не допускал вообще никаких ошибок. Потом он берёт пять геймов подряд – и никаких шансов.

Он сделал потрясающий брейк при счёте 2:2 с обводкой. Даня играл потрясающе, с напором и уверенностью. Баутиста-Агут просто не выдержал давления. Здорово сыграл. Когда такая уверенность и напор, Баутиста-Агут ошибается. Каждый брал свою подачу. Но последний гейм — классика. Даня — молодец, что обыграл игрока, которого никогда не обыгрывал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.