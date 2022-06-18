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Дарья Касаткина возглавила посев на турнире в Бад-Хомбурге. В сетке ещё четверо россиянок

Дарья Касаткина возглавила посев на турнире в Бад-Хомбурге. В сетке ещё четверо россиянок
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Российская теннисистка Дарья Касаткина стала лидером посева на травяном турнире категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Соревнования пройдут с 19 по 25 июня.

В первом круге Касаткина сыграет с представительницей Германии Андреа Петкович. Второй номер посева получила швейцарка Белинда Бенчич, которая начнёт турнир встречей с немкой Сабиной Лисицки, получившей уайлд-кард от организаторов.

В турнире примут участие ещё четверо россиянок. При этом пятая сеяная Вероника Кудерметова и Анна Калинская сыграют друг с другом уже в первом круге. Причём лучшая в этом противостоянии за выход в четвертьфинал будет бороться с победительницей матча между россиянкой Анастасией Потаповой и немкой Татьяной Марией, получившей уайлд-кард от организаторов. Восьмая сеяная Людмила Самсонова в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации.

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