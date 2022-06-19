Фото: Гаэль Монфис и Элина Свитолина отдыхают вместе с семьёй Жо-Вильфрида Цонги

24-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальных сетях милое семейное фото.

Монфис и его супруга, украинская теннисистка Элина Свитолина отдыхают вместе с семьёй бывшей пятой ракетки мира Жо-Вильфрида Цонги, завершившего карьеру по ходу «Ролан Гаррос» — 2022. Монфис не принимал участие в данном турнире.

«Семья и друзья – это скрытые сокровища, найдите их и наслаждайтесь своим богатством», — подписал фото Монфис.

Фото: из личного архива Гаэля Монфиса

Напомним, 15 мая, Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка.

Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.