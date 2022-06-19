Александр Зверев скептически высказался о возможности своего участия в US Open — 2022

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, получивший серьёзную травму на «Ролан Гаррос» — 2022, ответил, планирует ли вернуться в тур к US Open – 2022.

«Возвращение на US Open? Не знаю, до него мне нужно сыграть на одном или двух турнирах. Если я буду играть на Открытом чемпионате США, то не раунд или два, я буду стремиться только к победе. Я не вернусь, пока не буду в нужной для этого форме. Но я ещё не снялся с Нью-Йорка», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Напомним, будущий чемпион соревнований испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на отказе Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно. Немец с русскими корнями точно не успеет восстановиться к Уимблдону.