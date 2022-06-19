Анетт Контавейт объявила о начале сотрудничества с бывшим тренером Анжелики Кербер

Вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила о начале сотрудничества с новым тренером.
С августа 2021 года Анетт тренировалась под руководством россиянина Дмитрия Турсунова. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании.
Новым наставником Контавейт стал 45-летний Торбен Бельц, наиболее известный сотрудничеством с немкой Анжеликой Кербер, которая под его руководством выиграла Открытый чемпионат Австралии – 2016 и US Open – 2016, а также дошла до финалов Уимблдона и Олимпийских игр. Также в списке подопечных Бельца числятся хорватка Донна Векич и британка Эмма Радукану.
Сообщается, что сегодня, 19 июня, Контавейт проведёт первую тренировку под руководством Бельца. Позднее они отправятся в Великобританию, чтобы принять участие в Уимблдоне-2022.
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