Хуркач — седьмой теннисист, начавший карьеру с пяти побед в финалах

В финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) польский теннисист Хуберт Хуркач в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:4). Для 25-летнего спортсмена это пятая победа в пяти финалах. Ранее подобное достижение покорялось шести теннисистам. Об этом сообщает ATP Media Info в «Твиттере».

До Хуркача подобной серии добивались Карлос Алькарас (5-0, продолжается), Эрнест Гулбис (6-0, сейчас — 6-1), Мартин Клижан (6-0, завершил карьеру с 6-1), Томас Энквист (5-0, завершил карьеру с 19:-), Андрей Медведев (5-0, завершил карьеру с 11-7) и Сьенг Схалкен (5-0, завершил карьеру с 9-3).



В финале ATP-500 в Галле с Медведевым на счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.