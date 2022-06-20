Арина Соболенко описала Онс Жабер одним словом
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о третьем номере рейтинга WTA, представительнице Туниса Онс Жабер. Один из подписчиков попросил Соболенко описать Жабер одним словом.
«Лучшая!» — написала Соболенко в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Жабер.
Фото: из личного архива арины соболенко
Напомним, в обновлённом рейтинге WTA Жабер уступает только польке Иге Свёнтек и эстонке Анетт Контавейт.
Рейтинг WTA. 20 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.
3 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4340.
4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245.
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 4205.
6 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4145.
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