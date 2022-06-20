Арина Соболенко описала Онс Жабер одним словом

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о третьем номере рейтинга WTA, представительнице Туниса Онс Жабер. Один из подписчиков попросил Соболенко описать Жабер одним словом.

«Лучшая!» — написала Соболенко в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Жабер.

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, в обновлённом рейтинге WTA Жабер уступает только польке Иге Свёнтек и эстонке Анетт Контавейт.

Рейтинг WTA. 20 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.

3 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4340.

4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 4205.

6 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4145.

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика: