Видео: Евгений Кафельников играет в гольф
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников опубликовал новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Кафельников играет в гольф.
«Вы часто играете в гольф?» — спросила одна из подписчиц в комментариях к соответствующему посту.
«Каждый день», — ответил Евгений.
Евгений Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос», 1996 год) и стал первой ракеткой мира (3 мая-13 июня 1999 года). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на «Ролан Гаррос» в 1996, 1997, 2002 годах и на Открытом чемпионате США в 1997 году.
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