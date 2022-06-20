Видео: Евгений Кафельников играет в гольф

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников опубликовал новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Кафельников играет в гольф.

«Вы часто играете в гольф?» — спросила одна из подписчиц в комментариях к соответствующему посту.

«Каждый день», — ответил Евгений.

Евгений Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос», 1996 год) и стал первой ракеткой мира (3 мая-13 июня 1999 года). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на «Ролан Гаррос» в 1996, 1997, 2002 годах и на Открытом чемпионате США в 1997 году.