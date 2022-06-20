Арина Соболенко выложила своё детское фото

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала архивную фотографию в своих социальных сетях. Один из подписчиков попросил спортсменку показать, как она выглядела в детстве. Арина выполнила его просьбу.
Фото: из личного архива арины соболенко
24-летняя Соболенко — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат США — 2021); победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); победительница 16 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации (2017) в составе сборной Беларуси; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 20 июня 2022
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
08:56
-
08:51
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:31
-
07:20
- 19 июня 2022
-
23:56
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24