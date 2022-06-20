Арина Соболенко выложила своё детское фото

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала архивную фотографию в своих социальных сетях. Один из подписчиков попросил спортсменку показать, как она выглядела в детстве. Арина выполнила его просьбу.

Фото: из личного архива арины соболенко

24-летняя Соболенко — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат США — 2021); победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); победительница 16 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации (2017) в составе сборной Беларуси; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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