Агнешка Радваньска одним словом отреагировала на пост Хуркача после победы над Медведевым

Финалистка Уимблдона 2012 года, бывшая вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньска оставила комментарий под постом поляка Хуберта Хуркача в социальных сетях. Ранее Хуркач, который вчера, 19 июня, победил россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира в Галле (Германия) со счётом 6:1, 6:4, написал: «Первый титул на траве! Спасибо моей потрясающей команде».
«Браво!» — написала Радваньска в комментариях.
Отметим, что для Даниила Медведева это уже пятое подряд поражение в финале турнира ATP. Что касается Хуберта Хуркача, то его следующим турниром будет Уимблдон, который стартует 27 июня и закончится 10 июля. Действующим победителем соревнований является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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