«Многое зависит от того, из какой ты страны». Давыденко — о трудностях по ходу карьеры

Российский теннисист, экс третья ракетка мира, Николай Давыденко рассказал, с какими трудностями сталкивался во время своей карьеры.
«Было тяжело найти спонсора, даже когда я был в топ-3 или топ-5, потому что я русский. В то время не было социальных сетей. Все люди знали, кто я такой, но я не чувствовал, что у меня много поклонников.
Nike сказал мне что-то вроде: «У нас есть Федерер, он — номер один, посмотрим, когда ты станешь номером один». Если бы я был американцем и пятым в мире, я мог бы получить контракт с Nike или с аdidas, если бы я был немцем, потому что это немецкая компания. Многое зависит от того, из какой ты страны. Единственный хороший мой контракт был с Prince, но он продлился три или четыре года до их финансовых проблем.
Кроме того, на больших турнирах меня ставили на второстепенные корты, когда другие теннисисты с самого начала играли на больших стадионах, что, меня, кстати, устраивало. Я не хотел играть ранние туры на основных стадионах, потому что чувствовал большое давление. Когда на трибунах было не так много людей, то и давление было не таким сильным», — приводит слова Николая Давыденко Sportklub.
Николай Давыденко за карьеру выиграл 21 турнир ATP в одиночном разряде. Первым в истории российского тенниса выиграл финал Мирового тура (2009). Завершил карьеру в 2014 году.
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