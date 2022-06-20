Российская теннисистка, сменившая гражданство, высказалась о недопуске россиян к Уимблдону

Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая гражданство на грузинское, прокомментировала решение организаторов Уимблдона не допустить россиян и белорусов до турнира. Сама Дзаламидзе сможет выступить на турнире «Большого шлема» после смены гражданства.



«Конечно, я против того, что происходит на Украине. Приняла это решение, потому что хочу иметь возможность сыграть на Олимпиаде, сосредоточена на своей карьере. К сожалению, из-за этой ситуации россияне попали под очень серьёзное давление. Спорт нужно отделять от политики.



Мне очень жаль россиян, которые не смогут выступить. Я считаю, что это несправедливо. Они ничего не сделали. У меня всегда были близкие отношения с украинцами. Они ждут, что мы будем что-то говорить. Но мы не можем влиять на ситуацию», — цитирует теннисистку Times.

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