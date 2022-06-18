Российская теннисистка Дзаламидзе сменила гражданство и сыграет на Уимблдоне-2022

44-я ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон-2022 под грузинским флагом. В профиле теннисистки на сайте WTA уже значится грузинский флаг.

Дзаламидзе — чемпионка двух турниров на уровне WTA в парном разряде. Последним турниром в роли представительницы России для Нателы стал Открытый чемпионат Франции. Спортсменка выступила в паре с другой россиянкой Камилой Рахимовой, а также сыграла в миксте вместе с представителем Казахстана Александром Бубликом.

На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.