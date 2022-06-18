Российская теннисистка Дзаламидзе сменила гражданство и сыграет на Уимблдоне-2022

44-я ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон-2022 под грузинским флагом. В профиле теннисистки на сайте WTA уже значится грузинский флаг.
Дзаламидзе — чемпионка двух турниров на уровне WTA в парном разряде. Последним турниром в роли представительницы России для Нателы стал Открытый чемпионат Франции. Спортсменка выступила в паре с другой россиянкой Камилой Рахимовой, а также сыграла в миксте вместе с представителем Казахстана Александром Бубликом.
На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.
- 18 июня 2022
-
20:04
-
19:43
-
19:31
-
19:08
-
18:53
-
18:29
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:36
-
17:30
-
17:16
-
16:57
-
16:24
-
16:01
-
14:32
-
12:22
-
11:59
-
11:14
-
09:58
-
06:12
- 17 июня 2022
-
21:35
-
21:20
-
20:59
-
18:24
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
16:11
-
15:56