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Маттео Берреттини оценил свои шансы выиграть Уимблдон. Год назад он стал финалистом

Маттео Берреттини оценил свои шансы выиграть Уимблдон. Год назад он стал финалистом
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11-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что думает по поводу своих шансов выиграть Уимблдон, который пройдёт с 27 июня по 10 июля. На Уимблдоне 2021 года Берреттини дошёл до финала, где проиграл Новаку Джоковичу.

«Не знаю, являюсь ли я фаворитом, поскольку Новак и Рафа (Надаль. — Прим. «Чемпионата») всегда где-то здесь. Рафа уже выиграл два турнира «Большого шлема», и никто не ожидал, что он выиграет в Австралии.

Я не чувствую себя фаворитом. Но знаю, что могу это сделать, не могу отрицать. Моя цель — сильно выступить на Уимблдоне. И надеюсь, что меня ожидают напряжённые две недели», — приводит слова Берреттини Tennis 365, ссылаясь на Sky Italia.

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