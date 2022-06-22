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«Я часто выгляжу как бомж». Арина Соболенко выложила новое фото

«Я часто выгляжу как бомж». Арина Соболенко выложила новое фото
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка заявила, что не всегда довольна своим внешним видом.

«В один день я выгляжу сногсшибательно, а на следующий день — как бомж. Честно говоря, большую часть времени я выгляжу как бомж», — написала она, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива арины соболенко

24-летняя Соболенко — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат США — 2021); победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); победительница 16 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации (2017) в составе сборной Беларуси; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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