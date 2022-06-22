Веснина — о Свентек: Шарапова могла бы задавить ее своей мощью и сильными подачами

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала за счет чего полька Ига Свентек доминирует в WTA и кто бы мог противостоять первой ракеткой мира.
«Прежде всего, у Свёнтек чистая голова. Она полностью отдает себя теннису. Она очень разносторонний игрок, у нее укомплектованная игра, очень здорово двигается по корту, делает минимальное количество ошибок. При этом она активна, может войти в корт и забить сама. Очень ровная игра, что на задней линии, что у сетки.
Конечно, было бы интересно посмотреть, как против нее играли бы Эшли Барти, Серена Уильямс, Симона Халеп или Мария Шарапова, которые могли бы задавить ее мощью и сильными подачами. Но сейчас таких теннисисток я не вижу. Поэтому она доминирует, эта девочка очень умно играет и правильно настраивается на все матчи. Она по праву лидер женского тенниса», — приводит слова Елены Весниной «РИА Новости Спорт».
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