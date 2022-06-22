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Сабина Лисицки впервые за четыре года пробилась в четвертьфинал турнира WTA

Сабина Лисицки впервые за четыре года пробилась в четвертьфинал турнира WTA
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Немецкая теннисистка Сабина Лисицки впервые с 2018 года вышла в четвертьфинал турнира WTA. Она не выступала длительное время из-за травмы стопы, разрыва передней крестообразной связки колена, мононуклеоза. В мае она вернулась на корт.

Лисицки обыграла теннисистку из Бельгии Гретье Миннен в рамках травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Немка пять раз подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Гретье Миннен три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.

В третьем круге Сабина Лисицки встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией.

Бад-Хомбург. 2-й круг
22 июня 2022, среда. 13:10 МСК
Гретье Миннен
89
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		2 6
         
Сабина Лисицки
804
Германия
Сабина Лисицки
С. Лисицки
Комментарии
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