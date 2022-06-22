Сабина Лисицки впервые за четыре года пробилась в четвертьфинал турнира WTA
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Немецкая теннисистка Сабина Лисицки впервые с 2018 года вышла в четвертьфинал турнира WTA. Она не выступала длительное время из-за травмы стопы, разрыва передней крестообразной связки колена, мононуклеоза. В мае она вернулась на корт.
Лисицки обыграла теннисистку из Бельгии Гретье Миннен в рамках травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Немка пять раз подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 13. На счету Гретье Миннен три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.
В третьем круге Сабина Лисицки встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией.
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