Тарпищев объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Карацева на Мальорке

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче Даниила Медведева и Аслана Карацева на Мальорке.

«Карацев потихоньку обретает себя, но играет очень неровно. Вначале он не дал вариантов для игры Медведеву за счёт того, что действовал очень рвано.



Если учесть, что Карацев принимает в корте, то это было очень неудобно для Медведева. Но в техническом исполнении Карацев сегодня не тот, что был в прошлом году. В этом компоненте он на сегодня проигрывает. Большое количество ошибок. Когда Медведев адаптировался к такой игре, стало понятно, что за счёт стабильности Даниил должен выиграть.



Жара отразилась на обоих? Тяжело было играть, потому что на траве интенсивность больше. Мало пауз для отдыха и восстановления. Всё-таки в трёх сетах играть проще, чем в пяти. За счёт интенсивности, конечно, получается, что выбиваешься от нагрузки и не успеваешь отдышаться. С этой позиции были сложности, потому что Карацев темп держит, а рваный темп чреват тем, что ты не можешь выбираться и играть в свою игру. В первой части игры Медведев не мог с этим справиться. Когда Даниил адаптировался, стало понятно, что должен дожать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.