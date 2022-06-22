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Медведев разгромил Карацева в третьем сете и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Медведев разгромил Карацева в третьем сете и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).

Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Мальорка. 2-й круг
22 июня 2022, среда. 18:10 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Аслан Карацев
43
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Соперником Медведева по четвертьфиналу станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Для Медведева этот матч стал на турнире первым. Карацев, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, ранее выиграл у Хауме Мунара.

Медведев является здесь действующим чемпионом, год назад он обыграл в финале Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира составил € 886 500. Турнир начался 19 июня, а завершится 25 июня.

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