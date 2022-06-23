Кафельников ответил на вопрос, почему коучинг в ATP-туре — большая ошибка
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников отреагировал на легализацию коучинга в ATP-туре.
«Почему это большая ошибка? Потому что это индивидуальный вид спорта», – написал Кафельников в «Твиттере».
Евгений Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос», 1996 год) и стал первой ракеткой мира (3 мая – 13 июня 1999 года). Был победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на «Ролан Гаррос» в 1996, 1997, 2002 годах и на Открытом чемпионате США в 1997 году.
Ранее на тему легализации коучинга негативно высказался австралийский теннисист, 45-я ракетка мира Ник Кирьос.
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