Энди Маррей ответил на вопрос о парном матче с Эммой Радукану

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, хотелось бы ему сыграть в миксте с чемпионкой US Open 2021 года, 19-летней британкой Эммой Радукану.

«Да, я хотел бы сыграть с ней. Мне нравится смотреть, как она играет. Считаю, она великолепна. Думаю, она станет потрясающей фигурой для нашего спорта. Не только в Великобритании, но в Великобритании — особенно.

На самом деле в прошлом году мы говорили о возможном выступлении в смешанном парном разряде на Уимблдоне, а потом мы оба хорошо выступили в одиночном разряде, так что в итоге мы этого не сделали. Но да, я бы хотел сыграть с ней», — приводит слова Маррея GQ.

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: