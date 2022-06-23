Энди Маррей ответил на вопрос о парном матче с Эммой Радукану

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, хотелось бы ему сыграть в миксте с чемпионкой US Open 2021 года, 19-летней британкой Эммой Радукану.
«Да, я хотел бы сыграть с ней. Мне нравится смотреть, как она играет. Считаю, она великолепна. Думаю, она станет потрясающей фигурой для нашего спорта. Не только в Великобритании, но в Великобритании — особенно.
На самом деле в прошлом году мы говорили о возможном выступлении в смешанном парном разряде на Уимблдоне, а потом мы оба хорошо выступили в одиночном разряде, так что в итоге мы этого не сделали. Но да, я бы хотел сыграть с ней», — приводит слова Маррея GQ.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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