В ФТР прокомментировали поражение Медведева в 1/4 финала турнира на Мальорке

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в 1/4 финала турнира на Мальорке (Испания). Первая ракетка мира в четвертьфинале уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Встреча закончилась со счётом 3:6, 2:6.
«Получился быстрый матч. Даниил не сделал ни одного брейка, а соперник реализовал три из шести. Агут играл чисто, не ошибался. Основное — это реализация брейков. Пик формы на траве, очевидно, у Даниила был, когда он две недели подряд выходил в финалы предыдущих турниров. А Мальорка для Медведева была последней из серии турниров на траве. В этот раз Даниил не смог навязать сопернику свою игру, за счёт которой он выигрывает. При этом Баутиста-Агут сложный соперник для Даниила. У них непростая история взаимоотношений на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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