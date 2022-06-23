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«Не хотел играть». Чесноков — о поражении Медведева в 1/4 финала турнира на Мальорке

«Не хотел играть». Чесноков — о поражении Медведева в 1/4 финала турнира на Мальорке
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира на Мальорке (Испания). Российский теннисист уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.

«Два раза на подаче Баутиста-Агута было 0:30 — на этом всё. По ходу игры были непонятные укороченные удары… Масса ошибок. Сложилось впечатление, что Даниил вообще не хотел играть. Побыстрее бы уйти с корта… Неделю назад Медведев достаточно уверенно обыграл Баутиста-Агута. Сегодня же была плохая игра во всех смыслах. Я не увидел у Медведева желания играть. Сегодня это был не Медведев. Травяной сезон для него закончился ещё на прошлом турнире», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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