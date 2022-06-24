Каролин Гарсия обыграла Ализе Корне в полуфинале травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге
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75-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).
В полуфинальной встрече Гарсия обыграла соотечественницу Ализе Корне, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. За это время Гарсия выполнила семь подач навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Корне восемь эйсов, шесть двойных ошибок и три брейка при девяти брейк-пойнтах.
В финале турнира в Бад-Хомбурге Каролин Гарсия сыграет с чемпионкой US Open — 2019, канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску. Их встреча состоится завтра, 25 июня.
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