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Каролин Гарсия обыграла Ализе Корне в полуфинале травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге

Каролин Гарсия обыграла Ализе Корне в полуфинале травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге
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75-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

В полуфинальной встрече Гарсия обыграла соотечественницу Ализе Корне, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. За это время Гарсия выполнила семь подач навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Корне восемь эйсов, шесть двойных ошибок и три брейка при девяти брейк-пойнтах.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Каролин Гарсия сыграет с чемпионкой US Open — 2019, канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску. Их встреча состоится завтра, 25 июня.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
24 июня 2022, пятница. 15:40 МСК
Ализе Корне
44
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 9 		6 5
7 11 		3 7
         
Каролин Гарсия
75
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Комментарии
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