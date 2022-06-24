Оже-Альяссим прокомментировал победу над Надалем на выставочном турнире в Харлингеме

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на выставочных соревнованиях в Харлингеме.
Встреча продолжалась ровно два часа и завершилась поражением 36-летнего испанца со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:10.
«Мы соперники и стараемся побеждать, когда можем, даже во время подготовки к крупным турнирам. Рафа очень вдохновляет меня, играть против него – это сплошное удовольствие и привилегия.
Я провёл отличную неделю здесь, в Харлингеме, так что спасибо и, возможно, увидимся в следующем году», — приводит слова Оже-Альяссима The Independent.
Напомним, тренер Надаля ранее сообщил о том, что Рафаэль намерен выиграть календарный «Большой шлем» по итогам нынешнего сезона.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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