Оже-Альяссим прокомментировал победу над Надалем на выставочном турнире в Харлингеме

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на выставочных соревнованиях в Харлингеме.

Встреча продолжалась ровно два часа и завершилась поражением 36-летнего испанца со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:10.

«Мы соперники и стараемся побеждать, когда можем, даже во время подготовки к крупным турнирам. Рафа очень вдохновляет меня, играть против него – это сплошное удовольствие и привилегия.

Я провёл отличную неделю здесь, в Харлингеме, так что спасибо и, возможно, увидимся в следующем году», — приводит слова Оже-Альяссима The Independent.

Напомним, тренер Надаля ранее сообщил о том, что Рафаэль намерен выиграть календарный «Большой шлем» по итогам нынешнего сезона.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях: