Надаль в первом матче после победы на «Ролан Гаррос» проиграл Оже-Альяссиму

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил девятой ракетке мира Феликсу Оже-Альяссиму в выставочном матче на травяном турнире в Херлингеме (Великобритания).
Встреча продолжалась ровно два часа и завершилась поражением 36-летнего испанца со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:10.
Напомним, 5 июня Надаль в финале «Ролан Гаррос» обыграл норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) и в 14-й раз одержал победу на французском турнире «Большого шлема».
После финала выяснилось, что испанский теннисист играл с сильной болью в левой ноге. По возвращении в Испанию Надаль начал лечение «импульсной радиочастотной стимуляцией».
Надаль в течение многих лет страдает от проблемы со стопой, называемой синдромом Мюллера-Вейсса, редкого дегенеративного заболевания, поражающего кости стопы.
Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
- 24 июня 2022
-
19:24
-
19:09
-
18:25
-
17:43
-
16:07
-
15:30
-
15:10
-
12:50
-
12:42
-
12:13
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:28
-
10:50
-
10:49
-
10:42
-
10:32
-
09:59
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:38
-
00:58
-
00:26
- 23 июня 2022
-
23:49
-
23:12
-
22:46
-
22:20
-
21:40
-
21:12
-
21:00