Надаль в первом матче после победы на «Ролан Гаррос» проиграл Оже-Альяссиму

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил девятой ракетке мира Феликсу Оже-Альяссиму в выставочном матче на травяном турнире в Херлингеме (Великобритания).

Встреча продолжалась ровно два часа и завершилась поражением 36-летнего испанца со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:10.

Напомним, 5 июня Надаль в финале «Ролан Гаррос» обыграл норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) и в 14-й раз одержал победу на французском турнире «Большого шлема».

После финала выяснилось, что испанский теннисист играл с сильной болью в левой ноге. По возвращении в Испанию Надаль начал лечение «импульсной радиочастотной стимуляцией».

Надаль в течение многих лет страдает от проблемы со стопой, называемой синдромом Мюллера-Вейсса, редкого дегенеративного заболевания, поражающего кости стопы.

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Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: