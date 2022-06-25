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Халеп объяснила, почему отказалась от игры в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

Халеп объяснила, почему отказалась от игры в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге
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Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп сообщила, что была вынуждена отказаться от игры в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге (Германия) из-за проблем с шеей. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Извиняюсь, что мне пришлось сняться с полуфинала. К сожалению, я проснулась утром и почувствовала, что у меня заклинило шею. Из-за этого я не могла играть.

Я провела отличное время в Бад-Хомбурге. Мне понравилось здесь играть. Хочу поблагодарить организаторов турнира за отличную работу. Это один из лучших турниров, в которых я участвовала. Я почувствовала себя здесь как дома. Было здорово видеть полные трибуны. Болельщики отлично меня поддерживали», — написала Халеп.

В полуфинале она должна была сыграть с канадкой Бьянкой Андрееску.

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