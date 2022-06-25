Циципас выиграл турнир на Мальорке, одолев в финале Баутиста-Агута

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира категории АТР-250, который проходил на Мальорке (Испания). В финальном матче второй сеяный Циципас нанёс поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4. 3:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Циципас восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Циципас в третий раз в карьере обыграл Баутиста-Агута в официальном матче, впервые на траве. Испанец ни разу не побеждал греческого теннисиста.

Шестая ракетка мира Циципас завоевал девятый титул в карьере, второй в сезоне-2022 после победы на турнире в Монте-Карло.