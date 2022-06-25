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Джокович сообщил, что не будет вакцинироваться и вряд ли попадёт на US Open

Джокович сообщил, что не будет вакцинироваться и вряд ли попадёт на US Open
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Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что постарается получше выступить на Уимблдоне. Он признался, что не изменил отношения к вакцинации от коронавируса, в связи с чем вряд ли сможет сыграть на US Open. Джокович отказывается вакцинироваться, а правила въезда в США обязывают людей прививаться.

«Не изменилось ли моё отношение к вакцинации? Нет.

Исходя из того, какие правила сейчас действуют, мне запрещён въезд в США. И это дополнительная мотивация хорошо выступить здесь, на Уимблдоне. Надеюсь, что сумею добиться успеха. Я бы хотел поехать в США, но это невозможно на сегодняшний день. Я мало что могу сделать», — цитирует Джоковича StraitsTimes.

Из-за отказа от вакцинации Джокович не смог сыграть на Australian Open.

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