Серена Уильямс отказалась назвать результат на Уимблдоне, который будет считать удачным

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о целях на предстоящий Уимблдон. Американка пропустила год, но решила выступить на Уимблдоне. Организаторы дали ей уайлд-кард.
«Какой результат буду считать успешным? Ребята, вы и так знаете ответ на этот вопрос (улыбается). Не знаю, конечно, у меня высокие цели. А там посмотрим. Я не буду отвечать на этот вопрос.
Меня сильно мотивировало, что я в прошлом году снялась с Уимблдона из-за травмы. Я держала это в голове. Никогда не хочется заканчивать матч подобным образом. Конечно, я помнила о том матче», — цитирует Серену TennisMajors.
Перед Уимблдоном Серена приняла участие в парном туре в Истбурне (Англия). Она сыграла в паре с Онс Жабер из Туниса.
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