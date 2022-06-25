Серена Уильямс отказалась назвать результат на Уимблдоне, который будет считать удачным

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о целях на предстоящий Уимблдон. Американка пропустила год, но решила выступить на Уимблдоне. Организаторы дали ей уайлд-кард.



«Какой результат буду считать успешным? Ребята, вы и так знаете ответ на этот вопрос (улыбается). Не знаю, конечно, у меня высокие цели. А там посмотрим. Я не буду отвечать на этот вопрос.



Меня сильно мотивировало, что я в прошлом году снялась с Уимблдона из-за травмы. Я держала это в голове. Никогда не хочется заканчивать матч подобным образом. Конечно, я помнила о том матче», — цитирует Серену TennisMajors.

Перед Уимблдоном Серена приняла участие в парном туре в Истбурне (Англия). Она сыграла в паре с Онс Жабер из Туниса.