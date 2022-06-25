Серена Уильямс рассказала, зачем решила сыграть в паре в Истбурне перед Уимблдоном

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о значимости выступления в Истбурне (Англия) перед Уимблдоном. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» не выступала в течение года, но затем взяла уайлд-кард на Уимблдон. Перед этим турниром она решила сыграть в паре с представительницей Туниса Онс Жабер на парных соревнованиях в Истбурне. Там теннисистки дошли до полуфинала, но затем снялись из-за травмы Жабер.



«Истбурн был полезным опытом. Я планировала там выступать. Не думала, что буду готова к одиночке, просто сыграю в паре, а затем оценю своё состояние. Но вполне возможно, что я могла бы сыграть там и на одиночном турнире.



Впрочем, мне понравилось играть в паре. Онс здорово играла. Я была готова даже лучше, чем думала месяц или два назад. Гораздо лучше. Поэтому я даже немного удивлена», — цитирует Серену TennisMajors.

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