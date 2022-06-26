Кирьос: странно, что на Уимблдоне не сыграет Медведев

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допустить на турнир россиян и белорусов. Ранее стало известно, что организаторы не разрешили им выступить даже в нейтральном статусе из-за ситуации в Украине.



«Моё личное мнение – я не думаю, что отстранение является хорошей идеей. Будучи спортсменом, я хочу соревноваться с ними. Расстроен, что их здесь не будет. Странно, что на Уимблдоне не сыграет Даниил Медведев, мы все знаем, на что он способен.



Но такова ситуация. Уверен, что они будут следить за турниром, на котором хотели сыграть сами», — цитирует Кирьоса Eurosport.

Из-за решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков, что вызвало большой резонанс.